Crisi, Ciampi (PD): "Il governo stanzi risorse per le concerie"

“Il governo stanzi risorse per sostenere il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno in grave crisi a causa della pandemia”: è quanto chiede un ordine del giorno alla Legge di Bilancio, presentato dalla deputata PD Lucia Ciampi e approvato la notte scorsa dall'Aula di Montecitorio.

“Il distretto toscano, con circa 250 concerie, 200 terzisti, 6.000 addetti e 2 miliardi e mezzo di fatturato, rappresenta una eccellenza mondiale che impiega lavoratori specializzati, stilisti, maestri della chimica, addetti alle vendite. Questa manovra presenta norme specifiche per altre realtà territoriali in crisi ma ha trascurato colpevolmente realtà produttive come quella di Santa Croce: ad oggi il più importante polo italiano per la produzione di pelli per borse e scarpe dei marchi internazionali del lusso. È necessario sanare questa mancanza con risorse adeguate e questo ordine del giorno è un atto di indirizzo vincolante per il governo”: conclude Lucia Ciampi.