Covid in Mugello, oltre 250 casi. I sindaci ai cittadini: "Massima cautela"

Anche il Mugello sta vivendo l’aumento dei positivi al Covid per questo i Sindaci dei Comuni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello hanno deciso di rivolgersi direttamente ai cittadini per invitarli alla massima cautela proprio in questi giorni di festa.

“Ci auguravamo – affermano i primi cittadini – di poter vivere feste più serene, ma la contagiosità della nuova variante sta facendo vedere i suoi effetti. I vaccini sono l’argine che siamo riusciti a frapporre tra il virus e le più pesanti conseguenze. L’attenzione di ognuno, la vaccinazione e il seguire le nuove regole anche per contatti e quarantene, sono le armi a nostra disposizione: usiamole. Limitare i contatti e osservare le misure da sempre raccomandate (mascherine, distanze, igienizzazione delle mani), è quanto ora siamo chiamati a fare per abbassare dove possibile la curva del contagio”.

Per la sera del 31 dicembre la Polizia Municipale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello ha previsto controlli rafforzati e pattuglie in servizio. In Mugello la PM, nelle ultime tre settimane, ovvero dall’attivazione del Coordinamento del Servizio Ordine Pubblico, ha effettuato 125 controlli presso pubblici esercizi, 847 le persone controllate, 5 le violazioni accertate.

“Ringraziamo gli uomini e le donne della nostra Polizia Municipale per il lavoro che svolgono a servizio dei cittadini e della legge. Passiamo il capodanno in sicurezza – concludono i Primi Cittadini -, il virus corre negli assembramenti e dove abbassiamo la guardia, cerchiamo di vivere il più possibile l’ultimo dell’anno in tranquillità. Le nostre Forze dell’Ordine vigileranno, ma sono la responsabilità e il buon senso di ognuno di noi a fare la differenza e a garantire l’incolumità nostra e degli altri. Buon capodanno a tutti i cittadini”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa