Appartamento in fiamme a Carrara, muore 84enne

Un 84enne è morto in un appartamento a Avenza, Carrara, dopo un incendio. Il rogo è scoppiato alle 8 di oggi, giovedì 30 dicembre, all'interno di una palazzina, per cause ancora da accertare. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco, ma l'anziano era già morto.

La vittima era di origini campane, si chiamava Stefano Gazzillo ed era molto noto a Carrara. Era membro dell'Accademia nazionale dei sartori, aveva aperto il suo primo atelier di abiti da uomo a Carrara negli anni Settanta, ricevendo numerosi riconoscimenti.