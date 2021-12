Saltano due partite per l'Use di Empoli causa pandemia

Il momento difficile che si sta vivendo a causa della pandemia ha causato il rinvio a data da destinarsi di due partite. Ragusa-Use Scotti in programma domenica 2 gennaio in Sicilia non verrà disputata, così come il derby del campionato di serie C Silver fra Folgore Fucecchio e Biancorosso Sesa che si doveva giocare stasera.



Intanto da segnalare che, in base alle nuove disposizioni decise dal Governo, la capienza dei palazzetti è stata diminuita al 35% con l'obbligo dell'uso della mascherina FFP2, oltre al Green Pass rafforzato che resta in vigore fino al termine dello stato di emergenza. Su questo la Lega maschile ha lanciato una campagna di comunicazione sottolineando come "i palasport, nel rispetto delle regole governative, dei controlli necessari e cui il pubblico è tenuto a sottoporsi e rispettare, siano luoghi assolutamente sicuri".

Fonte: Use Basket Empoli