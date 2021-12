Si amplia da 1 a 3 giorni la visibilità delle agende a disposizione del cittadino sul servizio regionale di prenotazione https://prenotatampone.sanita.toscana.it. Chi entra sul portale per richiedere un tampone avrà a disposizione più test e potrà verificare la disponibilità del drive-through o del walk-through prescelto in un arco temporale più largo.

Sino a oggi i cittadini avevano la possibilità di prenotare il tampone solo per il giorno successivo. La crescita dei contagi ha però prodotto un incremento esponenziale delle richieste. Di qui la necessità di ampliare le opzioni.

Questa novità entrerà in vigore da subito e si aggiunge alla recente introduzione sul portale della waiting room, con la quale i cittadini vengono messi ordinatamente in coda e possono conoscere in tempo reale i tempi di attesa per l’accesso al servizio.

Decisiva, poi, per far fronte alla richiesta di tamponi, è l’attività in atto per incrementare l’offerta.

Come annunciato ieri dal presidente Giani, nei prossimi giorni sarà gradualmente raddoppiata l’offerta giornaliera di tamponi molecolari per passare dai 10.000 odierni a 20.000.

A questi si aggiungerà una disponibilità quotidiana di ulteriori 25.000 test antigienici rapidi.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa