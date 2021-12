Dopo 53 anni va in pensione Giancarlo Cantini, lo storico barbiere di Ponte a Egola

Va in pensione una colonna del commercio locale di Ponte a Egola. Parliamo di Giancarlo Cantini, barbiere che ha avviato la sua attività in via I Maggio nel 1968 e che dopo 53 anni chiude la saracinesca.

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, la sua vice Elisa Montanelli e il consigliere comunale Michele Fiaschi hanno fatto visita allo storico esercente, tra i primi tifosi della locale squadra del Tuttocuoio: "Come tanti barbieri, Giancarlo è un punto di riferimento e un luogo di incontro, oltreché un posto dove tagliarsi i capelli, e anche stamani è stato così.

Un piccolo omaggio per Giancarlo, che iniziò a fare il barbiere nel '58, a 11 anni, subito dopo la licenza elementare, dal mitico barbiere Poli, per poi mettersi per conto proprio, con a fianco il negozio di parrucchiera per signora della moglie Nerina e della cognata Silvana, che continuano la loro attività. A nome di tutta la comunità di San Miniato, grazie Giancarlo, goditi la meritata pensione".