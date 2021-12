Strage di Viareggio, fissata la prima la udienza dell'appello bis

La corte di appello di Firenze ha fissato al 7 marzo 2022 la prima udienza del processo di appello bis per la Strage di Viareggio. Il nuovo processo nasce da rinvio stabilito dalla Cassazione per 16 imputati fra cui vertici delle Ferrovie come, tra gli altri, Mauro Moretti, Michele Mario Elia, Vincenzo Soprano, Mario Castaldo, più alcuni dirigenti di aziende ferroviarie tedesche. Per questi imputati la Cassazione aveva escluso l'aggravante dell'incidente sul lavoro dall'accusa di omicidio colposo plurimo, facendo però così scattare la prescrizione per questo reato. La corte di appello nel processo bis dovrà rideterminare le condanne considerando che l'unico reato, a questo punto, che resta contestato è il disastro ferroviario.