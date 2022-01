Famiglia si perde nel bosco, salvata dai vigili del fuoco

Si erano persi in mezzo al bosco a Piancastagnaio, sono stati salvati dai vigili del fuoco. Oggi, sabato 1 gennaio, una famiglia ha deciso di fare una passeggiata per Capodanno nei dintorni del borgo amiatino. Si è smarrita nei boschi e ha chiamato soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Piancastagnaio e hanno localizzato con un'applicazione le tre persone smarrite e il cane che era con loro. Una volta raggiunta, la famiglia è stata accompagnata in zona sicura.