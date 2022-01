Rigenerazione urbana: fondi anche per Fucecchio, Empoli e Certaldo

Il bando 'Rigenerazione urbana' premia i quattro comuni dell'Empolese Valdelsa sopra i 15mila abitanti. Arrivano 19 milioni di euro per finanziare sei diversi progetti tra Certaldo, Castelfiorentino, Empoli e Fucecchio.

Si è visto per Capodanno che Castelfiorentino ha ricevuto il finanziamento per l'ex Montecatini.

A Certaldo interessa il progetto per la piscina comunale Fiammetta. Oltre alla ristrutturazione edilizia, prevede la sostituzione del fabbricato, dato che l'edificio sarà demolito e ricostruito. Sarà mantenuta la vasca esterna da 50 metri e il resto della struttura sarà ridisegnato. Inoltre è prevista la realizzazione di una struttura super moderna a impatto ecologico zero per la quale il Comune di Certaldo beneficerà di circa 4,7 milioni di euro dal bando, oltre a ulteriori risorse che saranno intercettate dal GSE (conto termico), per circa 8-900mila euro.

Il sindaco certaldese Giacomo Cucini ha detto: "La piscina è un investimento estremamente oneroso, importantissimo per il territorio: senza questa opportunità sarebbe stato molto più complesso portare a casa la possibilità di realizzare il progetto. Con questa operazione, riusciamo a garantire l'attività sportiva ma a dare a tutta la Valdelsa un immobile funzionale, nuovo, all'avanguardia, per l'attività natatoria, a impatto zero sull'ambiente".

Empoli riceverà 5 milioni di euro per il vecchio ospedale (il cui progetto complessivo ammonta a 6,5 milioni). I fondi serviranno per recuperare l'ala est di via Roma, mentre è già stato avviato il recupero dell'ala ovest su via Paladini.

Fucecchio è il comune con più progetti finanziati, ben tre, e sono tutti mirati al miglioramento del decoro urbano e alla riduzione del degrado sociale. 3.050.000 euro sono stati destinati al lotto 1 del progetto di rigenerazione e recupero degli spazi aperti della città storica che interessa Fucecchio alta, 1.510.000 euro e ulteriori 190mila euro al lotto 3 del recupero di piazza Padre Ceci.