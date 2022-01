Tragedia a Martignana, muore 37enne in un incidente

Un uomo di 37 anni è morto oggi, domenica 2 gennaio, in un incidente stradale a Martignana, tra Empoli e Montespertoli. In via Val d'Orme Nuova è avvenuto un incidente stradale, la cui dinamica è ancora da chiarire. Ha avuto la peggio il 37enne, morto sul posto. Il sinistro è avvenuto verso le 18 e la strada Sp51 è chiusa per i rilievi.

Presente la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze di Empoli. Non c'è stato niente da fare per il 37enne.