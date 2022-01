Vento forte e neve in Appennino: allerta meteo gialla per l'Epifania

Vento forte in arrivo per la giornata dell'Epifania, giovedì 6 gennaio. La sala regionale della Protezione civile ha diramato un'allerta meteo sulle province di Firenze, Pisa, Livorno, Massa-Carrara, Lucca ma esclusa la Versilia. Allerta gialla anche per neve sugli Appennini.

Le previsioni del Lamma per giovedì 6 gennaio

Cielo nuvoloso con vento e piogge per giovedì 6 Gennaio. Durante la notte e in mattinata cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse più frequenti sulle zone appenniniche (quota neve fino a 400-600 metri, fino 300 metri sull'Alto Mugello). La situazione migliora dal pomeriggio con residui fenomeni sull'Appennino orientale e sul Monte Amiata. Venti moderati da nord-est con forti raffiche in particolare su crinali e Arcipelago ma anche nelle vallate esposte.Mari molto mossi tendenti a mossi.Temperature:in diminuzione.

Da Firenze

Prorogato fino alle 22 di oggi il codice giallo per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). A mezzanotte, invece, scatterà quella per rischio vento forte.

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze. L'allerta per il vento terminerà alle 13 di domani, giovedì 6 gennaio.