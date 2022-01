Novità nella didattica per l'Istituto Comprensivo di Altopascio

Con soddisfazione possiamo affermare che ogni nostra aula risulta dotata di monitor o lim per la didattica. In particolare, riconoscendo l'importanza educativa dei nuovi mezzi informatici, l'istituto negli ultimi anni ha partecipato e vinto molteplici bandi Europei per garantire il costante rinnovo delle attrezzature ed il potenziamento della rete.

Per venire incontro alle nuove esigenze della didattica sono stati effettuati investimenti nel realizzare laboratori mobili per le discipline tecnologiche/scientifiche superando l'ormai riduttivo concetto di aula informatica.

Si è avviata una collaborazione con il Corpo Musicale "Giuliano Zei" e con l'Accademia "Geminiani" per diffondere la cultura musicale, che è un complemento importante per tutti i cittadini del futuro.

Nella scuola primaria stanno prendendo avvio le attività musicali adatte all'età dei bambini, con la body percussion, mentre nella scuola secondaria sono già partiti i laboratori di strumento musicale per l'anno in corso, coi test attitudinali, per l'apprendimento del pianoforte, del violino, del flauto traverso e di altri strumenti. Tutte le attività sono svolte da personale qualificato, diplomato di conservatorio, e saranno confermate anche per gli anni a venire.