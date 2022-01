Toscana in zona gialla da lunedì, firmata l'ordinanza

Toscana in zona gialla da lunedì

Era questione di tempo, mancava solo la firma di Roberto Speranza che è arrivata questo pomeriggio. Il ministro della Salute, infatti, a fronte del continuo aumentare dei casi di positività da covid 19, ha firmato il passaggio in zona gialla di Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta. Da lunedì prossimo quindi in giallo ci saranno ben 15 regioni, mentre in bianco resteranno solo Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna.

Per entrare in zona gialla serve che l'incidenza dei nuovi casi settimanali superi i 50 contagi su 100mila abitanti, oltre al tasso di occupazione delle terapie intensive sopra il 10% e quello dei ricoveri ordinari sopra il 15%. Stando ai dati di oggi della Toscana, le terapie intensive sono ormai ben oltre la soglia, al 18,95%, mentre i ricoveri in area medica sono al 19,03%, confermando i numeri da zona gialla. Anche il dato sui contagi su 100mila abitanti è ormai oltre la soglia, con 470.590 contagi su una popolazione di circa 3,73 milioni di persone.