Aggredisce soccorritori della Pubblica Assistenza, arrestato

Un 30enne è stato arrestato dopo aver aggredito due soccorritori della Pubblica Assistenza di Pontedera. Il giovane, ubriaco, ha colpito prima un dipendente di ritorno da un servizio a Buti e poi anche un altro, arrivato per dividerli. Due colpi nel volto delle vittime, che peraltro non hanno potuto continuare a fare il loro lavoro e non hanno potuto prendere il servizio di soccorso per una persona che attendeva l'ambulanza. Il fatto è successo in piena notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio. I due soccorritori, un 53enne e un 51enne, sono stati aggrediti senza motivo dalla furia del 30enne. Sono intervenuti altri soccorritori per fermarli, in seguito sono stati chiamati i carabinieri. Il giovane se l'è presa anche con loro, che però sono riusciti a bloccarlo e sedarlo. Il 30enne è stato poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.