Agricoltura di precisione, corso gratuito per le imprese toscane

Agricoltura di precisione per migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, la produttività, la qualità, la redditività e la sostenibilità della produzione agricola, digitalizzazione aziendale, tecnologie innovative ed agropratiche per le piccole e medie imprese cerealicole e per le colture estensive.

Sono alcuni dei temi al centro del corso online gratuito per gli agricoltori toscani promosso ed organizzato dall’Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana nell’ambito del progetto Tinia finanziato dalla sottomisura 1.1 nell'ambito del Bando relativo al Sostegno per l'attuazione dei Piani Strategici e la costituzione dei Gruppi Operativi del PSR 2014-2020 della Regione Toscana. Il corso è articolato in due differenti momenti: tre lezioni da remoto (17, 26 e 31 gennaio) ed in presenza con la visita aziendale alla Tenuta Jolanda di Savoia di Bonifiche Ferraresi.

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti e qualificati di IBF Servizi, società nata da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e da Bonifiche Ferraresi con l’intento di offrire servizi completi e indipendenti alle aziende italiane che vogliono applicare i metodi dell'agricoltura di precisione.

Il corso è realizzato nell’ambito del Gruppo Operativo Tinia costituito con l’obiettivo di diffondere tra le pmi cerealicole elementi di conoscenza e buone pratiche dell’agricoltura di precisione, e allo stesso tempo, studiare a fondo le implicazioni e la propensione ad adottare questo nuovo approccio da parte delle imprese toscane.

Partner del progetto Tinia sono Bonifiche Ferraresi – Santa Caterina (Cortona, Arezzo), azienda agricola Bemoccoli (Castiglion Fiorentino, Arezzo), Diagri (Università degli Studi di Firenze), Centro Assistenza Impresa Coldiretti, Impresa Verde Arezzo, Center for Generative Communication (Università degli studi di Firenze).

Le iscrizioni al corso sono aperte (per informazioni scrivere a olivia.fossi@coldiretti.it o chiamare al 055.32357209).

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldiretti.toscana e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”

Fonte: Ufficio stampa