Al via i lavori di asfaltatura in piazza Garibaldi a Pontedera

Partiti regolarmente stamani, come da programma, i lavori di asfaltatura in Piazza Garibaldi a Pontedera. Dopo che la scorsa settimana era stata interessata la strada sul lato ovest, da oggi il cantiere, che segue gli interventi di scavo effettuati in zona per fibra e gas, si è spostato sulla parte opposta.

Ricordiamo che da stamani e fino a Sabato 15 Gennaio, in particolare, in Piazza Garibaldi, Viale Risorgimento e Via della Stazione Vecchia, la regolamentazione del traffico, per l’esecuzione di lavori di riqualificazione della viabilità, sarà questa:

In Piazza Garibaldi istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta a tutti i veicoli con orario 0-24 sugli stalli di parcheggio a destra e sinistra lato est e parcheggio nord; divieto di transito lato nord-est-sud con deviazione del traffico proveniente da Via della Stazione Vecchia in direzione Via Roma con senso unico alternato in Viale Risorgimento.

E' invece previsto restringimento di carreggiata e senso unico alternato in Via della Stazione Vecchia, nel tratto Viale Risorgimento – Viale IV Novembre e in Viale Risorgimento, tratto Via Della Stazione Vecchia – Via Roma.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa