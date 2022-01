Assegno universale per i figli, oltre 53mila potenziali beneficiari a Pistoia

I potenziali beneficiari sono oltre 53 mila ‘figli’ pistoiesi fino a 21 anni, i cui genitori (a determinate condizioni) possono richiedere l’assegno unico universale, erogato dall’Inps a favore di lavoratori dipendenti, autonomi ed in altra condizione.

“Entra così nel vivo la riforma degli assegni per i figli fino a 21 anni (ma senza limiti di età in caso di disabilità) -spiega Alessandro Pagliai, responsabile provinciale di Epaca-Coldiretti-. La riforma, auspicata da Coldiretti, porta con sé un aumento delle cifre di cui beneficeranno i lavoratori autonomi in agricoltura e in tutti gli altri comparti: anche per loro sarà erogato un contributo mensile per figlio. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza”.

I pistoiesi da 0 a 21 anni sono 53mila, oltre un sesto della popolazione provinciale. Saranno tanti i nuclei familiari con figli a carico a doversi attivare per presentare la domanda. “La rete Coldiretti, Caf e patronato Epaca –spiega Pagliai-, supporta tutti i cittadini (non solo gli agricoltori) per ottenere l'attestazione Isee aggiornata e presentare la domanda. C’è tempo fino a fine febbraio per procedere e iniziare a ricevere l’assegno, ma senza perdere diritto agli arretrati si può presentare la domanda fino al 30 giugno 2022. Gli interessati possono contattare i gli uffici zona di Coldiretti Pistoia: Pistoia 0573991011, Pescia 0572444448, San Marcello 0573630474, Quarrata 057372738 e Monsummano Terme 0572950504: https://pistoia.coldiretti.it.

L'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente. L’importo dell’assegno unico è determinato anno per anno (dal 1 marzo al 28 febbraio dell’anno successivo) anche in base all’Isee del nucleo familiare, in corso di validità.

L'assegno spetta ai tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori senza limiti di reddito. L'importo è commisurato sulla base dell'Isee tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un Isee è possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo. L'assegno sostituisce il premio alla nascita o all'adozione, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli orfani, l'assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio stampa