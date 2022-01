Attività pisane danneggiate dagli eventi meteorologici di settembre: bando per finanziamenti

Il Comune di Pisa informa che le attività danneggiate dagli eventi meteorologici del 26 settembre 2021 possono beneficiare del finanziamento previsto dal Bando “Microcredito per le imprese toscane colpite da calamità naturali” approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.15778 del 27/10/2017.

Il bando e tutti i documenti informativi sono disponibili sul sito del gestore. La domanda può essere presentata on-line (previa registrazione) sul portale entro i 12 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità. I richiedenti potranno allegare alla domanda l’Autodichiarazione danni subiti” scaricabile in fase di presentazione della domanda on line o in alternativa il modello di dichiarazione predisposto dagli uffici del Dipartimento Protezione Civile, in caso di evento riconosciuto da provvedimenti nazionali

Per informazioni, oltre che gli uffici regionali, è possibile contattare il soggetto gestore “RTI Toscana Muove” ai seguenti recapiti: info@toscanamuove.it o telefonicamente al numero verde: 800 327727. Inoltre, al seguente link, sono indicati gli elenchi degli sportelli attivi su tutto il territorio regionale: https://www.toscanamuove.it/ Home/ChiSiamo .

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa