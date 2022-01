Frana sulla via Lucardese a Certaldo, lavori per il ripristino

A causa di un movimento franoso sul lato valle, la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito il senso unico alternato regolato a vista, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 79 'Lucardese' al km 10+200 circa, nel comune di Certaldo, da oggi fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità, con orario 00/24.

“Appena appreso dell’accaduto - sottolinea il Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, delegato alla Viabilità dell’Empolese Valdelsa per la Città Metropolitana di Firenze - nella giornata di domenica ci siamo attivati subito per fare le necessarie verifiche e mettere l’area in sicurezza. Grazie ai tecnici della MetroCittà, alla polizia municipale e alla Protezione civile per l’intervento immediato”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze