Gettone del Consiglio comunale devoluto per ricomprare il pulmino vandalizzato a Empoli

Un piccolo grande gesto che va a sommarsi a quelli già messi in campo dopo l’atto ignobile di danneggiamento del furgone dell’associazione dei genitori ‘Noi da Grandi’, col quale quotidianamente muove i propri figli per portarli a fare attività in città e non solo, accaduto subito dopo Natale.

Per questo il Consiglio Comunale di Empoli ha espresso profonda solidarietà e donato il gettone di presenza della seduta del 30 dicembre a supporto dell’associazione per quanto accaduto.

Il Comune ha subito stanziato risorse che serviranno per l’acquisto di un nuovo van e si sono mobilitati anche Misericordia e alcune realtà imprenditoriali empolesi.

Alessio Mantellassi, Presidente del Consiglio Comunale di Empoli, ha detto: "Il Consiglio Comunale ha voluto fare un gesto concreto di sostegno e solidarietà all'associazione ‘Noi da Grandi’. C'è stato fin da subito un movimento bipartisan di sostegno all'associazione fra i nostri consiglieri. Ho aperto l'ultima seduta dell'anno esprimendo, insieme al sindaco Brenda Barnini, lo sdegno per questo gesto e la più dura condanna. La nostra vicinanza all'associazione è totale, ogni giorno dell'anno, non solo in questo frangente. Abbiamo voluto donare i gettoni di presenza della seduta per donarli all'associazione e ringrazio quei consiglieri che hanno deciso di fare questo gesto. Il Sindaco ha già stanziato il contributo necessario per il riacquisto del mezzo, ma vogliamo comunque in modo concreto sostenere l'attività essenziale dell'associazione. Un abbraccio alla presidente Leoncini, a tutti i volontari e ai ragazzi e le ragazze dell'associazione".

