Nominato nuovo medico di medicina generale per la Montagna Pistoiese

Il dottor Tommaso Anichini è il medico di medicina generale sostituto per la Montagna Pistoiese. Ad inizio gennaio l’Azienda Sanitaria aveva avviato le procedure per la ricerca di un medico sostituto per assicurare l’assistenza ai cittadini. Il dottor Anichini ha accettato la nomina e prenderà servizio dopo l’espletamento delle pratiche amministrative per il conferimento dell’incarico e garantirà l’attività ambulatoriale nell’ambito costituito dai Comuni di Abetone-Cutigliano, Marliana, Sambuca Pistoiese e San Marcello-Piteglio.

Gli assistiti del medico di famiglia titolare dell’incarico non dovranno effettuare di nuovo la scelta; saranno riassegnati in modo automatico al dottor Anichini.

L’attività continuerà ad essere effettuata negli ambulatori di San Marcello, Gavinana, Campo Tizzoro e Maresca.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa