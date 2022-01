Tornitori, operai e autisti: tante offerte di lavoro per il 2022

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

MONTATORE MECCANICO

La risorsa si occuperà di assemblaggio ed installazione di macchinari industriali.

Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:

- esperienza nel montaggio meccanico di macchinari industriali

- conoscenza disegno meccanico

- attitudine per lavori manuali (uso attrezzatura meccanica)

- buona conoscenza di macchinari a livello industriale.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/montatore_meccanico

ADDETTO/A ALLA MACCHINA DA RICAMO

La risorsa, inserita in produzione, dovrà presiedere alla macchina ricamatrice multitesta per eseguire i ricami sul tessuto. Dovrà inoltre provvedere alla manutenzione e alla preparazione della macchia per il lavoro. Si ricerca una risorsa che provenga da settori affini, con esperienza in ricamifici, maglifici o confezioni.

Disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_alla_macchina_da_ricamo

TORNITORE/FRESATORE

La risorsa si occuperà di utilizzo del tornio per macchine a controllo numerico con programmazione a bordo macchina.

Il candidato ideale presenta i seguenti requisiti:

Esperienza pregressa nella mansione

Buon utilizzo del tornio manuale

Conoscenza strumenti di misurazione

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/tornitorefresatore

OPERAI SETTORE CALZATURIERO

La risorsa sarà inserita in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura e carico manovia.

Il/la candidato/a ideale presenta:

- esperienza consolidata nelle mansioni.

-provenienza dal settore calzature

-ottima manualità

- disponibilità immediata

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operai_settore_calzaturiero_addetti_manovia

ADDETTO/A VENDITE E DISEGNO TECNICO MOBILI

La risorsa inserita ricoprirà il ruolo di Responsabile dell'area Amministrazione Finanza e Controllo, monitorerà la predisposizione di bilanci ed analisi trimestrali, report direzionali, pianificazione e budget.

La risorsa inoltre si occuperà di Sviluppo, implementazione e mantenimento di controlli interni, politiche e procedure.

Per questa posizione si ricerca un professionista con una riconosciuta esperienza in analoghi ruoli di direzione area Finance e in possesso di di una laurea magistrale in economia.

Il/la candidato/a ideale è massimamente preciso, proattivo e affidabile.

Completano il profilo buone doti di leadership e una spiccata propensione a proporre soluzioni efficaci alle eventuali criticità del ruolo.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/chief_financial_officer_cfo

AUTISTA PATENTE E

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, oltre ad occuparsi delle mansioni strettamente operative come carico/scarico e movimentazione merci dovrà anche spostare/parcheggiare i camion per le consegne nel parcheggio aziendale e più di rado guidarli presso altri magazzini del gruppo. Si richiede il possesso della patente E per la guida di mezzi con rimorchio e semirimorchio.

Inoltre costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/autista_patente_e

