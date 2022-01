Asfaltature in Valdelsa sulle strade provinciali fino a febbraio

Asfaltature in programma fino a febbraio 2022 nella Valdelsa Fiorentina.

La Città Metropolitana di Firenze ha stabilito fino il 28 febbraio 2022, in orario 8-17 ed esclusi i giorni di sabato e domenica, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, in diversi tratti:

- Sp 26 ‘Delle Colline’, nei comuni di Montaione e di Castelfiorentino

- Sr 429 ‘Di Val d’Elsa’ sulla Sp 49 ‘Certaldo-Tavarnelle’, sulla Sp 79 ‘Lucardese’ e sulla Sp 50 'Di San Donnino' nel comune di Certaldo

- Sp 46 Di Rimorti o di Val d’ Orlo nel Comune di Castelfiorentino

- Sp 64 Certaldese II nei comuni di Certaldo e di Gambassi Terme.