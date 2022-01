Casa della Salute a San Miniato Basso, manca poco: ultimati i lavori alla Misericordia

A San Miniato Basso l'inaugurazione della Casa della Salute è sempre più vicina. Sono terminati i lavori dei nuovi locali accanto alla sede della Misericordia e consegnati all'Asl Toscana Centro. Lo afferma in una nota il governatore Alessandro Mancini.

Con vivo piacere informo, tutti gli iscritti alla Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso e tutta la popolazione, che i nuovi locali realizzati, adiacenti alla Sede sono stati ultimati e consegnati all’Azienda Usl Toscana Centro.

In questo nuovo edificio l’Asl Toscana Centro sta predisponendo tutto quanto necessario per la prossima apertura della Casa della Salute di San Miniato Basso.

Per la Misericordia di San Miniato Basso la realizzazione dell’edificio è stato un impegno finanziario veramente importante che è stato possibile grazie al Mutuo, della durata di 25 anni, concesso dalla Banca Popolare di Lajatico.

Il Magistrato della Misericordia ha ritenuto di assumere, anche per i prossimi anni che verranno gestiti dai futuri organi di governo dell’Associazione, questo impegno in considerazione della “politica” di sempre, ovvero di dare alla nostra popolazione il migliore supporto possibile nelle necessità sanitarie e sociali.

Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che sostengono l’Associazione in vari modi e invito tutti gli iscritti a partecipare alle votazioni, per il rinnovo delle cariche sociali, che sono previste per il giorno Domenica 6 febbraio 2022.