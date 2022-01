Claudia Fiaschi nuova presidentessa del Consorzio Co&So

Claudia Fiaschi è la nuova presidente del Consorzio Co&So: è stata nominata ieri dall’Assemblea del consorzio di cooperative sociali, che ha contestualmente all’approvazione del nuovo Piano strategico di Co&So. Cooperatrice sociale da giovanissima, Fiaschi ha ricoperto dal 1994 al 2013 vari ruoli tra cui quello di Consigliere Delegato e poi Presidente all’interno del Gruppo cooperativo Cgm , la più vasta rete italiana di imprese sociali; è stata Consigliera dal 2012 al 2017 di Etica sgr società di gestione del risparmio specializzata in Fondi Etici. E’ dal 2004 Vicepresidente del Consorzio PAN (Progetto Asili Nido), una realtà costituita nel 2004 con Intesa SanPaolo e altre reti di imprese sociali per accompagnare lo sviluppo di servizi all’infanzia “non profit” di qualità; è Presidente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente di Confcooperative a livello nazionale; dal 2017 al 2021 è stata Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, membro della Guardiania del Trust multiscopo “Uniti oltre le attese” di Bper Banca istituito nel 2021.

"La parola chiave del nuovo Piano - ha spiegato Fiaschi - è innovazione al servizio del territorio: oggi più che mai le nostre comunità hanno bisogno delle cooperative sociali, sempre più in un'ottica di co-progettazione e co-programmazione con le istituzioni e con i cittadini, per rendere disponibili soluzioni sociali di lungo periodo e rafforzare quei legami sociali e di solidarietà tra persone, organizzazioni e territori, messi oggi a dura prova dall'onda lunga della crisi pandemica. La nostra creatività sociale sarà quindi volta a sviluppare nuove soluzioni in risposta alle emergenze delle comunità in cui Co&So opera. Il Piano riconferma che in termini di innovazione il valore di un network come quello di Co&So è dato dalla qualità e dall’ampiezza delle sue connessioni, delle collaborazioni interne ed esterne costruite nel tempo. Oggi sono più che mai attuali e sfidanti le due parole - cooperazione e solidarietà- che riassumono nel nome Co&So la mission di questa impresa collettiva. Co&So negli ultimi vent’anni ha saputo generare un grande impatto sociale. Siamo pronti con il nuovo piano a fare la nostra parte nella nostra Regione e nelle nostre comunità. Ringrazio i soci, Giacomo Billi e tutti i presidenti che mi hanno preceduto per il lavoro svolto fino ad oggi e per avermi affidato con fiducia questa eredità di missione e responsabilità".

Fonte: Ufficio stampa