Ferisce connazionale con un coltello a Pisa, aggressore fuggito

Aggredito prima con un pugno e poi colpito con un coltello alla testa: un 25enne tunisino è stato aggredito in viale Gramsci ieri alle 23. La polizia ha denunciato il responsabile, volto noto per altre malefatte, senza riuscire a prenderlo perché fuggito nell'area della stazione.

La vittima dell'aggressione è stato colpito prima in via Corridoni e poi ferito (prognosi di 10 giorni all'ospedale di Cisanello) in strada. L'aggressore è stato rintracciato subito nell'area viaggiatori della stazione ma si è dato alla fuga con successo.