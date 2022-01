Non si vuole mettere la mascherina, lite sul bus a Firenze

Lite su un bus perché un passeggero si è rifiutato di indossare la mascherina. L'episodio è accaduto poco prima delle 21 di ieri a Firenze, in via Santa Caterina da Siena in zona Stazione SMN. La polizia è stata chiamata a intervenire su segnalazione dell'autista del bus. Il 61enne tunisino è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per violazione delle norme anti Covid. Rischia un'altra denuncia per interruzione di pubblico servizio.