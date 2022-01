Piano strutturale Montopoli, slittano le date della presentazione

Cambiano le date della presentazione del piano strutturale di Montopoli in Val d'Arno. A causa della situazione pandemica in corso gli incontri previsti per le prossime settimane sono slittati a febbraio. Di seguito le nuove date:

Per le frazioni di Montopoli e Marti, presso la sala Pio XII, giovedì 3 febbraio alle 21.15

Per le frazioni di Capanne e Casteldelbosco, presso il Cinema di Capanne, giovedì 10 febbraio alle 21.15

Per le frazioni di San Romano e Angelica, presso il Circolo Endas a San Romano, giovedì 17 febbraio alle 21.15

Per un confronto con le associazioni del terzo settore, presso la Pubblica Assistenza di Capanne, giovedì 24 febbraio alle 21.15

Per un confronto con le categorie produttive, presso il Cinema di Capanne, giovedì 10 marzo alle 21.15