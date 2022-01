Pirata investe bimbo di 7 anni col furgone e scappa

Bambino investito da un furgone nell'Aretino. La polizia municipale dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana sono al lavoro per rintracciare il mezzo che ha colpito il piccolo di 7 anni, attualmente trasferito in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze. Per lui è stato attivato l'elisoccorso Pegaso per trasferirlo dal luogo dell'incidente, a Olmo di Arezzo, al nosocomio fiorentino. Pare che il furgone si sia allontanato in direzione Cortona.