Più di 500 tra alberi e arbusti in arrivo a Poggio a Caiano

Dopo quello da oltre 1 milione di euro per la riqualificazione del centro storico e la messa in sicurezza di via Pratese, il Comune di Poggio a Caiano si è aggiudicato un altro importante finanziamento con cui potrà procedere a piantare nuove specie arboree e arbustive in vari tratti del territorio comunale per assorbire le emissioni climalteranti e le sostanze inquinanti.

Tramite la Regione Toscana infatti arriveranno a Poggio quasi 148 mila euro da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che permetteranno all’amministrazione di realizzare il progetto integrato di forestazione urbana inserito nel masterplan di Poggio 2030. Il costo totale dell’intervento ammonta a 178.608,00 euro, l’amministrazione comunale comparteciperà per coprire la quota restante.

Siamo davvero soddisfatti di questa ulteriore riprova della bontà del nostro progetto – ha affermato il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli – Questo importante intervento di forestazione in ambito urbano, rientra nella strategia regionale “Toscana carbon neutral” e porterà enormi benefici alla qualità della vita dei poggesi: piantare nuovi alberi significa migliorare la qualità dell’aria che respiriamo e ci permette di riqualificare intere aree del territorio rendendole più verdi e luoghi perfetti per correre, per passeggiare o per uscire con i propri figli. Senza contare che grazie ai nuovi alberi e alle nuove piante miglioreremo anche la biodiversità del nostro comune”.

L’intero progetto è distribuito su sette settori del territorio urbano di Poggio a Caiano e di Poggetto, per complessive aree di impianto.

“Abbiamo individuato sette aree del territorio comunale – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Poggio, Tommaso Bertini – Le vie coinvolte dal progetto saranno tra via Monticello e via Filadelfia e tra via Ajaccia, via Indipendenza e via dei Pini a Poggetto, l’area compresa tra piazza G. Di Vittorio e viale Matteotti a Poggio, l’area intorno alla scuola Mazzei, piazza Taranto, piazza XX Settembre e il parco di via Sottombrone. Abbiamo previsto che saranno piantumati oltre 370 nuovi alberi e 155 arbusti”.

“Ringrazio il Cipess e la Regione Toscana – ha concluso Puggelli – ma sopratutto i tecnici del Comune di Poggio a Caiano per l’ottimo lavoro progettuale che stanno portando avanti e che ci permette di intercettare finanziamenti importanti come questo per lo sviluppo sostenibile della nostra città e per una Poggio sempre più verde”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa