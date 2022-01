Polizia municipale di Carmignano: il bilancio del 2021 tra incidenti, controlli ambientali e furti

“Sono orgoglioso del lavoro svolto nell’ultimo anno dal nostro Comando di Polizia Municipale che, nonostante la drastica riduzione di personale, ha saputo mettere a frutto ogni potenzialità. La sua azione non va considerata come un mero strumento di repressione, ma come un modo di elargire alla cittadinanza una maggiore prevenzione sul territorio e una più proficua presenza nelle zone di maggiore necessità e sensibilità. Auspico infatti di avere la possibilità di incrementarne l’organico”.

Con queste parole il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, spiega l’operato del Comandante Rolando Palagini e dei suoi cinque agenti, che si trovano a lavorare su un territorio molto articolato e complesso sia dal punto di vista ambientale che artigianale/industriale, con un passaggio veicolare particolarmente intenso in quanto collegamento tra grandi città come Prato, Firenze, Pistoia ed Empoli.

“Oltre ai molti servizi disposti dalla Prefettura e svolti assieme alla Questura e alle locali Stazioni dei Carabinieri, per contrastare l'espandersi del contagio da COVID-19 – racconta Prestanti – notevole è stato lo sforzo nei numerosi servizi di controllo per contrastare i furti nelle abitazioni e contro gli atti di vandalismo in supporto al progetto Controllo del vicinato, che ha prodotto 343 segnalazioni". Non solo: durante tutto l'arco dell'anno sono stati effettuati circa centocinquanta posti di controllo (esclusi quelli programmati COVID-19) che hanno sanzionato violazioni al Codice della Strada come il mancato uso delle cinture di sicurezza anche per trasporto di minori, veicoli non revisionati, l'uso del telefonino durante la guida, la mancanza di documenti a bordo del veicolo, patenti di guida scadute e inefficienza di parti del veicolo controllato. Secondo il rapporto stilato dal Comandante Palagini, gli incidenti stradali sono stati 44, perlopiù causati dalle mancate precedenze nelle intersezioni o nelle rotatorie. Numerosi sono stati però anche gli incidenti stradali con lesioni rilevati in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, di cui uno mortale.

Importante anche le missioni di controllo ambientale nelle aree industriali di Seano e Comeana, soprattutto per eliminare e ripristinare alcune discariche presenti da anni, grazie sia alla collaborazione di Alia che di alcuni volontari. Grazie alle fototrappole installate sul territorio, sono stati individuati molteplici autori di abbandoni e sono in atto tuttora indagini su alcuni di essi. ). Otto sono le indagini effettuate e andate a buon fine e due sono ancora in corso. Le Videocamere messe a disposizione dal gestore delle fototrappole ci hanno permesso anche di risalire agli autori di fenomeni di altra natura (danni ai veicoli, furti, spaccio). E’ in atto infatti una assidua collaborazione con la Polizia Provinciale di Prato, volta alla ricerca degli autori di abbandoni di materiali pericolosi come l’eternit sul nostro territorio.

Numerose sono anche le richieste di collaborazione da parte dei Carabinieri Forestali e per interventi di rimozione di scarti tessili, di ingombranti e di materiali di vario genere lasciati in luoghi nascosti e ricoperti dalla vegetazione, per un totale di circa 90 abbandoni.

Le zone più colpite da questo fenomeno sono state via Pistoiese, via Montalbano, via Macia, via Elzana, via Meucci, via Edison, via Copernico e via Galilei.

Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati anche 38 accertamenti edilizi e 9 richieste di indagini/deleghe da parte della Procura di Prato dai quali complessivamente sono scaturite 4 violazioni di rilevanza penale a specialità urbanistico/edilizia.

Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di controllo delle attività produttive nelle zone artigianali di Seano e Comeana, attraverso azioni congiunte Interforze, insieme ai VV.FF., ASL, Ispettorato del Lavoro, con il coordinamento della Procura di Prato. Nel periodo di riferimento, sono stati eseguiti n. 2 accertamenti interforze e solo in uno è stata adottata la misura del Sequestro Preventivo dal personale di questa Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa