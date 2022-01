Positivo al Covid ma in auto con gli amici: denunciato 20enne ad Arezzo

La notte scorsa una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di Arezzo ha denunciato in stato di libertà un ragazzo italiano di circa 20 anni. I militari, infatti, hanno fermato un’auto in via Fiorentina per poi procedere all’identificazione di guidatore e passeggeri: è emerso, quindi, che il 20enne, residente in un’altra provincia della regione, era destinatario di un provvedimento di isolamento domiciliare, emesso dalla competente autorità sanitaria, perché positivo al Covid-19.

Il ragazzo, con tutte le precauzioni del caso, è stato fatto immediatamente rientrare presso il proprio domicilio e denunciato.