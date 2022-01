Rinuncia al titolo di Cavaliere perché contrario all'obbligo vaccinale per over 50

Ha deciso di rinunciare al titolo di Cavaliere della Repubblica perché in disaccordo con l'obbligo vaccinale per gli over 50. Angiolino Mangiaracina, cavaliere da quindici anni, si è recato alla prefettura di Massa e Carrara per riconsegnare il titolo. Non vaccinato, contrario al Green Pass rafforzato, Mangiaracina è stato fermato al corpo di guardia, essendo sprovvisto del certificato verde. Lì ha consegnato la sua onorificenza, senza incontrare il prefetto Claudio Ventrice.

La protesta di Mangiaracina è, stando a lui stesso, una "protesta civile contro atti ritenuti discriminatori e vessatori, messi a punto dal Governo e decretati dal presidente della Repubblica. Sono un sopruso, un ricatto verso i cittadini che decidono di non vaccinarsi per libera scelta".

Il prefetto Ventrice ha informato la presidenza della Repubblica a Roma: "Per la prima volta accade una cosa simile, è un fatto anomalo e delicato che fa partire un iter burocratico complesso. Prendiamo atto, inizieremo le pratiche per la rinuncia".