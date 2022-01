Roy Roger’s, compie 70 anni il primo blue jeans italiano

Gli anni dei Roy Roger’s come jeans, cantava Max Pezzali. E di anni. il primo blue jeans italiano, realizzato proprio da Roy Roger's, azienda nata a Campi Bisenzio, ne compie 70.

Era il 1952 quando il mito americano dei blue jeans arrivò in Italia venne reinterpretato da Francesco Bacci, che con la moglie Giuliana realizzò in Italia un modello con la tela statunitense. Strinse così una partnership con la Cone Mills Corporation di New York, tra i più grandi fornitori di denim Made in Usa. Sempre dagli States, Bacci prese ispirazione per il nome dei suoi blue-jeans: Roy Roger's è infatti l'identità del sarto americano che alla fine dell'Ottocento realizzava le tute da lavoro dei contadini californiani.

Dagli Anni 50 a oggi è stato un crescendo di successi: nel 2022 l'azienda è arrivata alla terza generazione ed è guidata da Patrizia Biondi, presidente e figlia del fondatore, insieme ai figli Niccolò, amministratore unico e Guido, direttore creativo.

Per celebrare i primi 70 anni del marchio nasce la Anniversary Collection, 30 pezzi tra jeans, camicie, giacche, giubbotti, salopette, gilet, che evocano varie epoche, dagli anni '50 agli anni '80, in mostra in questi giorni a Pitti Uomo 101 a Firenze.