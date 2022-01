Torna il drive through per tamponi a Castelfiorentino, c'è la data

Il drive through di Castelfiorentino è realtà. Se ne era parlato nei giorni scorsi ma ora c'è la data ufficiale per il ritorno della struttura: sarà in zona Malacoda e partirà alle 8.30 di venerdì 14 gennaio.

"Arrivata alla Misericordia da RAMI e ASL l’ufficialità per il punto drive-through a Castelfiorentino. Oggi i materiali sono stati consegnati alla Misericordia" sono le parole del sindaco castellano Alessio Falorni su Facebook.

Il nuovo punto per i tamponi anti-Covid sta per essere completato e nel giro di pochi giorni sarà operativo.