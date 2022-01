Terre di Toscana, a marzo la XIV edizione in Versilia

Confermata la XIV edizione di Terre di Toscana che si svolgerà il 20 e 21 marzo 2022 a Lido di Camaiore in tutta sicurezza, grazie ad una serie di protocolli messi a punto dall'organizzazione per affrontare al meglio l'emergenza Covid.

Indispensabile per l'ingresso all'evento, che vedrà presenti 120 importanti cantine provenienti da tutta la Toscana, sarà il Green Pass, standard o Super a seconda delle norme vigenti alle date della manifestazione. Oltre a questo sarà obbligatorio indossare, quando non si degusterà, la mascherina chirurgica o Ffp2, in base sempre alle norme governative, e non creare assembramenti. Proprio al fine di evitare la presenza di troppe persone, quest’anno verrà effettuato un rigoroso conteggio delle presenze, assicurato dalla prevendita dei ticket, che avverrà on line.

È possibile già da ora acquistare il biglietto d’ingresso al seguente link ad un costo di 30 euro ai quali dovranno essere aggiunti 2 euro di diritti di prevendita.

Come ormai da copione anche questa XIV edizione Terre di Toscana vedrà ai banchi di assaggio una selezione accuratissima di cantine, centoventi per l'esattezza, provenienti da ogni distretto regionale, da quelli più celebri agli emergenti, accostando nomi di storico blasone a vignaioli di nicchia, in un coacervo di approcci, intendimenti e stili che ci mostreranno, una volta di più, l’eclettismo e le peculiarità di una delle regioni vinicole più qualificate a livello mondiale.

Nelle due giornate di manifestazione i vignaioli verseranno nei calici le annate attualmente in commercio, così da offrire una splendida panoramica del loro catalogo, mentre lunedì, come di consueto, stapperanno anche qualche preziosa vecchia annata, per andare indietro negli anni ed apprezzare l'evoluzione del vino.

Palcoscenico ormai collaudato di Terre di Toscana sarà il quattro stelle lusso Una Esperienze Versilia Lido, a pochi passi dal mare, dove si potranno assaporare le oltre 600 etichette accolti da sale ampie e solari, nonché assaggiare ed acquistare diverse golosità gastronomiche come salumi, formaggi, cioccolato e conserve presentate da artigiani del gusto rigorosamente toscani.

Terre di Toscana è un evento di L’Acquabuona (www.acquabuona.it), testata giornalistica on-line che dal 1999 racconta con passione e professionalità l'enogastronomia e l'agroalimentare del Bel Paes. Acquabuona.it da 10 anni è anche organizzatrice di “Vini d’Autore-Terre di Italia”, a cui ogni anno prendono parte 80 cantine “autoriali” provenienti da tutto lo stivale.

Terre di Toscana si avvale del patrocinio del Comune di Camaiore.

Fonte: Ufficio stampa