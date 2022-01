Servizio Civile, 60 posti nelle Pubbliche Assistenze tra Cuoio e Empolese Valdelsa

È attivo il bando di Servizio Civile Universale: ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni hanno tempo fino alle ore 14,00 del 26 Gennaio 2022 per candidarsi nei progetti delle Pubbliche Assistenze. Ci sono 60 posti disponibili nel progetto sociosanitario "Assistenza soccorso Empoli e Pistoia 2021" e 3 posti nel progetto di educazione e promozione "Info Salute Toscana 2021". Il progetto durerà 1 anno: a fronte di un rimborso di 444 euro mensili, ti sarà richiesto un impegno di 25 ore a settimana (5 giorni su 7) durante il quale potrai renderti utile per tutta la collettività ma farai anche un'importante esperienza formativa. Contatta la Pubblica Assistenza più vicina a te per avere tutte le informazioni che ti serviranno. I ragazzi possono presentare domanda per le sedi: Pubblica Assistenza Vita Castelfranco di sotto, Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino, Pubblica Assistenza Comprensorio del cuoio Fucecchio, Pubblica Assistenza Limite sull'Arno, Pubblica Assistenza Montelupo, Pubblica Assistenza Croce d'oro Montespertoli, Pubblica Assistenza Montopoli Valdarno e Montaione, Pubblica Assistenza Croce bianca Orentano, Pubblica Assistenza Santa Croce sull'Arno Staffoli e Ponte a Egola.