Suolo pubblico, prorogata esenzione dal pagamento per edicole e dehor a Certaldo

Il Comune di Certaldo ha disposto la proroga dell'esenzione del pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per i soggetti titolari di concessioni di occupazione del suolo pubblico con edicole e dehor. La decisione è seguita alla proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid19, fino al 31 marzo 2022, da parte del consiglio dei Ministri.

È infatti volontà dell'amministrazione comunale, in considerazione della situazione di emergenza, sostenere i soggetti titolari di concessioni di occupazione del suolo pubblico con edicole e dehor non compresi nell’esonero previsto per i soggetti del comma 706, art. 1 della Legge di bilancio del 30.12.2021 n. 234 (che proroga al 31 marzo 2022 l'esonero del versamento del canone unico per gli esercenti pubblici esercizi e mercati, già esonerati per l'anno 2021 dall'art. 9 ter D.L. 137/2020) e anch’essi colpiti da difficoltà economiche e organizzative a seguito degli eventi eccezionali di emergenza sanitaria.

Fonte: Comune di Certaldo