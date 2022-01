Montespertoli Capitale Green, il progetto appoggiato dal Pd sulle migliorie per la raccolta differenziata

Il contenuto del progetto "Montespertoli Capitale Green”, deliberato della Giunta Comunale con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della raccolta differenziata, rappresenta un messaggio politico importante tenendo presente che il Comune ha attualmente un indice elevato di raccolta differenziata, come emerge dai dati elaborati da ARRR spa (84,36%nel 2018, 84,42% nel 2019 e 83,43% nel 2020). I dati sono tuttavia stabili ormai da qualche anno ed è invece necessario continuare ad investire sul tema della differenziazione dei rifiuti in quanto azione fondamentale per lo sviluppo sostenibile della nostra organizzazione sociale ed economica.

Il progetto approvato dall’amministrazione comunale prevede quattro azioni chiave: una attività di sensibilizzazione e verifica del compostaggio domestico, che permette di ridurre le quantità di rifiuti organici conferiti in discarica recuperando e trasformando il rifiuto organico, per diventare materiale fertilizzante per il proprio orto o giardini; il passaggio ad una raccolta di multimateriale leggero separata del vetro, necessaria per migliorare la riciclabilità di quest’ultimo; l’implementazione di sistemi di raccolta selettiva delle bottiglie in PET mediante ecocompattatori, capace di ridurre i volumi dei contenitori; un serio e continuativo programma di educazione ambientale nelle scuole, ovvero progetti educativi e di sensibilizzazione anche in ambito scolastico.

Sono tutte misure certamente efficaci e necessarie per centrare nei prossimi anni l’obiettivo di potenziamento della raccolta differenziata, specialmente la separazione del multimateriale leggero, con il vetro, che oggi risulta essere uno dei motivi di riduzione della qualità della nostra raccolta.

"Con questo progetto - spiega Giacomo Giusti, segretario del Partito democratico di Montespertoli - finalmente si torna a parlare di ambiente, un tema talvolta messo in secondo piano dalla pandemia, ma che rimane ancora oggi la sfida principale del nostro presente e futuro. Le scelte e le proposte operative messe sul tavolo dalla giunta Mugnaini sono eccellenti e trovano il nostri pieno sostegno. Siamo convinti però che anche gli attori non istituzionali debbano fare la propria parte su questo tema, con una riflessione pubblica di ampio respiro. La sfida non può essere vinta solo grazie agli sforzi istituzionali dell’ente, ma anche attraverso l’impegno collettivo di forze politiche, altri enti e società civile, pertanto crediamo che sia importante avviare un percorso di dialogo sia con gli iscritti al nostro Partito sia con la cittadinanza. Metteremo al centro la riflessione sul tema dei rifiuti, sulla loro riduzione e sulle possibilità di miglioramento del nostro indice di raccolta differenziata, che da anni pone Montespertoli tra i comuni più green della Toscana. Nelle prossime settimane saranno pubblicate le date dedicate ad incontri specifici sul tema".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa