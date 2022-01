Benvenuto Arturo: è nato il figlio di Giulia Pippucci e Andrea Salvadori

Fiocco azzurro in casa Salvadori-Pippucci. L'ex assessore allo sport di Montelupo Fiorentino e la moglie Giulia Pippucci, presidente del Consiglio comunale di Montespertoli, hanno da poco avuto un figlio. Domenica scorsa è nato Arturo Salvadori e facciamo a nome della redazione di gonews.it e di tutta la XMedia Group gli auguri per questa bellissima nascita. Le congratulazioni stanno arrivando anche per via social alla coppia di sposini, unita a nozze a giugno 2021.