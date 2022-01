Chiodi sulla strada sbarrata dai ladri, colpo fallito in un'azienda orafa

Avevano organizzato il furto con l'obiettivo di svaligiare un'azienda orafa di Arezzo ma qualcosa è andato storto e i ladri se la sono data a gambe. È successo questa notte intorno alle 2.30 in via Baracca. I malviventi per tentare di mettere a segno il furto avevano sbarrato la strada con due furgoni e un'auto, disseminando chiudi sull'asfalto. Avrebbero provveduto anche a togliere l'illuminazione, danneggiando un lampione e oscurato le telecamere delle aziende confinanti. Un piano progettato proprio per rubare il materiale prezioso dall'azienda fino a quando qualcosa li avrebbe fatti fuggire. Secondo gli investigatori, ad agire sarebbero state almeno più di due persone.

Sul posto sono intervenuti, oltre alle guardie giurate, la polizia che sta conducendo le indagini. I danni sono ancora da quantificare mentre il titolare dell'azienda presa di mira sta verificando gli eventuali ammanchi.