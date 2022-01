Covid-19: misure per la prevenzione del contagio in vigore all’obitorio dell’Aou Senese

Massima attenzione alle misure per la prevenzione del rischio contagio da Covid-19 anche nell’area dell’obitorio dell’Aou Senese. Per accedere ai locali dell’obitorio è infatti necessario osservare le seguenti indicazioni: accesso previa misurazione della temperatura che deve essere inferiore ai 37,5 °C; obbligo di igiene delle mani con gel idroalcolico e utilizzo mascherina FFP2; rispetto del distanziamento tra una persona e l'altra; accesso consentito a un massimo di due persone per volta all'interno della singola camera mortuaria.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle cerimonie funebri, è consentita la partecipazione di massimo 15 persone, con rispetto del distanziamento fisico e rilevazione della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi. Le porte della cappella saranno tenute aperte per agevolare l’adeguata aerazione dei locali e l’ingresso delle persone deve avvenire uno per volta; i partecipanti devono indossare la mascherina protettiva FFP2 ed igienizzare le mani con il gel idroalcolico prima dell’accesso in chiesa. La cappella sarà sanificata precedentemente e successivamente all’esecuzione delle cerimonie funebri.

Fonte: AOU Siena