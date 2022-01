Franchi 'shittiest place', Aperta inchiesta della Figc sulle parole forti di Commisso

L'intervista a ruota libera del patron della Fiorentina Rocco Commisso al Financial Times non è passata inosservata. Frasi senza mezzi termini sia per la 'casa viola' (l'Artemio Franchi era stato definito "the shittiest thing that's ever been invented", il posto più mer*oso che sia mai stato inventato), sia per la squadra ("Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni") e sui rivali juventini e l'inchiesta che li sta coinvolgendo ("negli Usa gli azionisti farebbero causa a tutti quei figli di.., scusate il linguaggio").

E adesso Commisso potrebbe pagare salato queste dichiarazioni. Il capo della Procura federale della Figc, Giuseppe Chinè, ha appena aperto una inchiesta su queste dichiarazioni. L'apertura del procedimento - spiegano fonti della Procura - serve "a verificare se si tratti di dichiarazioni lesive nei confronti di altri tesserati".