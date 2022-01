Le due città (toscane) di David Sassoli: Firenze e Prato gli dedicano uno spazio pubblico

Due città, legate intimamente alla sua vita, vogliono dedicare uno spazio a David Sassoli, il presidente del parlamento europeo scomparso lo scorso martedì 11 gennaio. Firenze, la città in cui è nato, e Prato, la città dove nacque la madre e dove passò molte estati da bambino, hanno infatti deciso di ricordare il noto giornalista e politico.

Gli annunci sono arrivati dai rispettivi sindaci. "Firenze è molto coinvolta, - ha detto Dario Nardella a L'Aria che Tora su La7 - abbiamo ricevuto tanti messaggi di cordoglio dai fiorentini. Mi dispiace tanto, sono addolorato per la sua scomparsa. Ci sono arrivate tantissime mail e messaggi per dedicare una strada a David Sassoli, ho riflettuto con i miei collaboratori e porterò in Giunta questa proposta. Penso sia doveroso che una città come Firenze dedichi una strada a Sassoli". Nardella, presente ai funerali di Stato questa mattina, ha annunciato la scelta anche sui suoi canali social: "Ho proposto di intitolare una strada a #DavidSassoli. Firenze, la sua città, vuole mantenere vivo il suo ricordo. Per sempre."

Analogo annuncio è arrivato anche da Matteo Biffoni, presente anche lui ai funerali in rappresentanza del Comune: "Intitoleremo uno spazio pubblico della nostra città a David Sassoli, per ricordarlo e manifestare ancora una volta il suo legame con Prato". La decisione sarebbe stata già comunicata alla moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini. A Prato, peraltro, tutt'ora vivono gli zii e i cugini del presidente del parlamento europeo. David Sassoli sarà ricordato anche durante la commemorazione in apertura del prossimo Consiglio comunale di Prato, previsto per giovedì 20 gennaio.

Come è noto, per dedicare uno spazio pubblico ad una persona scomparsa da meno di 10 anni, serve una deroga del prefetto alla legge sulla toponomastica che impone il vincolo temporale. Il sindaco di Firenze ha già anticipato di voler chiedere "al prefetto l'autorizzazione".