Racconti online con la Biblioteca Fucini di Empoli

Letture ‘gelate’, scenari invernali, film imperdibili e un laboratorio di ‘buoni propositi’ per il nuovo anno, si trasferiranno sulla pagina facebook della biblioteca comunale Renato Fucini @fuciniempoli.

Dalla prossima settimana il consueto e immancabile appuntamento del martedì pomeriggio con “L’Ora del Racconto” torna in modalità on line alle 17 e il sabato pomeriggio, sempre alle 17, spazio all’”Ora del fare: Buoni Propositi”.

Intanto, in Sezione Ragazzi sono state fatte due selezioni speciali per ‘Film imperdibili’: una da vedere, con tanti titoli da gustare da soli o in compagnia, sia per ragazzi che per adulti, e l’altra con proposte di lettura sui mestieri, per scoprire, leggendo, tutti i vari segreti delle molte professioni.

Poi c’è la vetrina della biblioteca dei “Libri alla finestra” che sarà ispirata dalla prossima settimana, alla Giornata della Memoria, che ricorrerà il 27 gennaio, e proporrà molte letture e audiovisivi a tema.

Ecco di seguito il programma delle iniziative on-line della Sezione Ragazzi per la settimana che va dal 17 al 23 gennaio 2022, disponibili sulla pagina Facebook della biblioteca:

Martedì 18 gennaio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO ON-LINE

Per il primo mese dell’anno, la bibliotecaria Antonella ha preparato tante letture “invernali” che parlano di neve e di gelo, in compagnia degIi orsi polari della Torre del Racconto. La lettura on-line è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 22 gennaio, alle 17,

L’ORA del FARE: Buoni propositi – UN LABORATORIO ON-LINE TUTTO PER VOI!

Il laboratorio, che era stato già programmato le scorse settimane ma non si era potuto svolgere, viene riproposto in versione on-line dalla bibliotecaria e artista Giulia Bilardo e sarà dedicato alla creazione di una vera e propria opera d’arte contemporanea, sulle basi dei buoni propositi per l’anno nuovo. Il laboratorio on-line è indicato per bambini dai 5 ai 10 anni.

MISURE ANTI CONTAGIO - Tutte le iniziative in presenza sono per il momento sospese in attesa che possano essere di nuovo svolte.

Si ricorda a tutti i partecipanti e agli interessati che anche l’iniziativa “Pillole Digitali per over 65” è stata per il momento sospesa e rimandata ai prossimi mesi.

Per quanto riguarda l'accesso ai locali della biblioteca per prestito, consultazione, restituzioni e sale studio e archivio storico, da lunedì 10 gennaio, è obbligatorio avere il Green Pass Rafforzato. C’è inoltre l’obbligo di indossare mascherine FFP2 o FFP3 per chi utilizza le postazioni studio o al computer.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa