Servizio Civile Universale nella sede della Pubblica Assistenza di Fucecchio: si cerca 8 giovani

È stato pubblicato il bando per la selezione di 8 giovani da impiegare nel progetto “Assistenza Soccorso Empoli e Pistoia 2021” e potrete scaricarlo a questo link:

https://www.anpas.org/bando-scu.html

Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda esclusivamente nella modalità on line attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:

1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. I candidati non italiani che non possono disporre dello SPID, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento secondo la procedura riportata nella homepage del sistema DOL.

2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per agevolare l’inserimento della domanda indichiamo di seguito il link con la guida alla compilazione sulla piattaforma DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/e i codici della sede e del progetto:

Codice sede: 147714

Codice progetto: PTCSU0005721013926NXXX

Il progetto prevede di impiegare gli operatori volontari in Servizio Civile in diverse attività che si possono riassumere facendo riferimento a precise tipologie:

• trasporto sociale

• trasporto sanitario di emergenza e “ordinario”

• centralino

Questo progetto si pone come obiettivo principale quello di includere operatori volontari con minori opportunità nella vita sociale dell’associazione, nel tentativo di portare l’attenzione di tutta la cittadinanza sul tema dei diritti delle persone con disabilità e sottolineare che una società evoluta sia necessariamente una società inclusiva, in grado di accogliere e integrare le diversità le diversità.

La nostra Associazione è a disposizione degli aspiranti volontari del servizio civile per qualsiasi informazione o chiarimento e potete contattarci al numero di telefono 0571 22222 oppure tramite e-mail all’indirizzo info@pafucecchio.it

