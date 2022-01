Un nuovo hub vaccinale all'asilo nido La Pimpa di Siena

In provincia di Siena apre un nuovo centro vaccinale anti Covid-19 dell’Asl Toscana sud est nei locali dell’asilo nido La Pimpa, posto in Strada di Renaccio 43 del comune capoluogo e adesso inutilizzato. La giunta comunale ha approvato ieri la delibera con cui si concede lo spazio all’Asl Toscana sud est per l’attività vaccinale.

A partire da domani (sabato 15 gennaio) alle ore 14.30 sarà possibile vaccinarsi, previa prenotazione sul portale della Regione Toscana, nel plesso messo a disposizione dal Comune di Siena. Il centro opererà tutti i giorni dalle 8 alle 20 e partirà con le vaccinazioni dei bambini nella fascia d’età 5-11 anni.

Il centro vaccinale dell’asilo nido La Pimpa avrà a disposizione fino a un massimo di 300 dosi giornaliere. Per prenotare la vaccinazione è necessario verificare le disponibilità sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

“Siamo molto felici di poter mettere a disposizione dei cittadini questo nuovo centro vaccinale. Fondamentale – dice il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso – è stata la sinergia creatasi con il Comune di Siena, che ha permesso di poter utilizzare gli spazi de La Pimpa. Le istituzioni sanitarie e locali sono sempre più unite nella lotta al Covid-19”.

“Supportare con ogni mezzo i cittadini in questo momento di emergenza sanitaria è compito di un’amministrazione comunale – ha spiegato Francesca Appolloni, assessore alla Sanità del Comune di Siena – I locali di proprietà del Comune messi a disposizione dell’Asl Toscana sud est serviranno a garantire ed incrementare la campagna vaccinale in corso nel nostro territorio. Una campagna mai come oggi di fondamentale importanza e che ci trova in totale sinergia con le aziende sanitarie di Siena e provincia”.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa