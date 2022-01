Ex Kartodromo di Empoli, FdI chiede di riaprire la pista ai go-kart

Il gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli ha presentato un’interrogazione all’assessore Biuzzi in merito all’ex Kartodromo, nei pressi di Marcignana. Per 25 anni è stato il tempio dei go-kart, richiamando appassionati da tutta la penisola. Qualche anno dopo l’apertura dell'attività, su segnalazioni e ricorsi vari, venne stoppata a causa del frastuono dei motori. La pista era lunga circa 1200 metri, rappresentò un’eccellenza al punto da ospitare il Campionato Italiano kart vinto da Alex Zanardi. Oggi la realtà è divenuta un velodromo per i più piccoli.

"Molti sono i cittadini e le realtà societarie empolesi che ci hanno sollecitato per una ripresa dell’attività di go-kart, ma dal Comune non traspare alcuna intenzione di superare le attuali zone acustiche uniformandole sotto una promiscua che consentirebbe di eludere l’ostacolo e proteggere i residenti (la pista insiste infatti su tre zone acustiche diverse con conseguente diversa graduazione per la protezione dei residenti)" così il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese.

"L’area di Marcignana potrebbe essere riqualificata e riprendere l’attività di go-kart, grazie ad investimenti di privati, i quali coesisterebbero benissimo tra le proprie esigenze e quelle del Velo Club di Empoli.

Non solo, nella prospettata alternativa di inaugurare una pista go-kart nella zona di Viaccia, ettari di terreno comunale incolto a vocazione sportiva, l’assessore Biuzzi ha confermato nuovamente che l’amministrazione Barnini non ha individuato un indirizzo per quell’area, con grandi potenziali mai sviluppati.

Il Comune sottolinea ancora una volta come sullo sport non abbia capacità di investimento e, tranne qualche squillo di tromba di fantomatiche alienazioni e cittadelle dello sport, ancora oggi non è superato il divario sulle strutture per tutti gli sport "minori"." - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli.

Fonte: "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli"