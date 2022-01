Empoli pensa ad una mobilità alternativa (e green): 50 veicoli per il car sharing elettrico

Il Comune di Empoli sperimenta nuove forme di mobilità cittadina. Lo scorso novembre è stato infatti pubblicato un avviso pubblico per ricercare soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing elettrico, ossia la possibilità di utilizzare veicoli elettrici motorizzati su prenotazione o noleggio temporaneo.

Il progetto, una vera e propria novità per Empoli, potrebbe avere un impatto notevole sulla mobilità urbana, sia in termini di aree interessate, sia in termini quantitativi: il servizio, infatti, dovrà rifornire le aree di "Ospedale, Terrafino, Stazione e Polo scolastico e Polo tecnologico", mentre si prevede di concedere fino a 50 veicoli in città, non necessariamente gestiti da un unico soggetto e non necessariamente di uguale tipologia, specificando che "in considerazione dell'andamento" l'Amministrazione potrebbe decidere di potenziare il servizio. Il servizio dovrà svolgersi 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. L'affidamento, aperto a più soggetti con minimo 12 veicoli fino al raggiungimento dei 50 previsti, scadrebbe il 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per un massimo di 2 anni.

Si tratta, quindi, di una ampia sperimentazione che guarda al futuro, con l'esplicita volontà di valutare i benefici e potenziare il servizio. È, soprattutto, un investimento in qualità dell'ambiente, con l'utilizzo di veicoli 100% elettrici che potrebbero abbattere le emissioni dei veicoli a motore, incidendo sulle abitudini di mobilità urbana dei cittadini. Il progetto si inserisce quindi coerentemente nel PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Empoli presentato dall'Amministrazione Comunale.