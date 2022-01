Fanno saltare il bancomat delle Poste a Cascina: colpo da migliaia di euro

Colpo in un ufficio postale di Cascina dove è stato fatto saltare con una miscela esplosiva uno sportello bancomat. I ladri sono fuggiti con un bottino di alcune migliaia di euro. Dalla ricostruzione dei carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni, sarebbero state tre o quattro persone a mettere a segno il colpo, intorno all'una. Poi sarebbero fuggite in auto. Gli inquirenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza. Lo scoppio ha danneggiato anche le strutture dell'ufficio, ma non ha compromesso la stabilità dell'edificio intero. Sul posto anche i vigili del fuoco.